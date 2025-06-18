Необычный спасатель: в Испании пудель Нило работает на пляже - ФОТО

Двухлетний пудель по кличке Нило стал новым участником спасательной команды на пляже Лас-Линдас, недалеко от Малаги, в Испании. Он помогает спасателям возвращать оказавшихся в опасности людей на берег.

Нило выделяется на фоне своих коллег — обычно в подобных операциях задействуют лабрадоров и ньюфаундлендов. Однако он успешно работает в одной команде с двумя лабрадорами, напоминая о том, что именно пудели исторически были одними из первых собак, использовавшихся для спасения на воде. Кроме этого, пудели также известны своим превосходным интеллектом и исключительной способностью к обучению.

Описывая процесс спасательных операций с участием собак, 45-летний инструктор по работе с животными Мигель Санчес-Меренсиано рассказывает, что в случае тревоги он первым заходит в воду, чтобы добраться до терпящего бедствие пловца. После этого он подзывает Нило или других специально обученных собак, которые помогают доставить человека в безопасное место.

Источники: CNN, Reuters

Джамиля Суджадинова