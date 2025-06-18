В Ираке задержали три автомобиля с беспилотниками, направлявшихся в Иран

Иракские правоохранительные органы задержали 3 грузовых автомобиля, перевозивших беспилотные летательные аппараты и взрывчатые вещества в Иран.

Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на официального представителя полиции Ирана Саида Монтазера оль-Махди.

По его утверждению, «в рамках координации между иранской и иракской пограничными службами, иракская сторона приняла упреждающие меры, выявив и задержав 3 транспортных средства, перевозивших беспилотники, а также подозреваемых лиц, причастных к транспортировке».

Официальных комментариев от иракских пограничных служб по данному инциденту не поступало.

Ранее иранские спецслужбы сообщали о перехвате грузовых автомобилей и пикапов, перевозивших израильские беспилотники-камикадзе. По информации Тегерана, разведывательная служба Израиля «Моссад» использовала дроны такого типа для ударов по военным объектам внутри исламской республики.

Источник: ТАСС