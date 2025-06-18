WSJ: США не приняли решение об атаке на Иран

Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, военное участие Вашингтона в операции против Тегерана было «одним из нескольких вариантов, которые обсуждались» на встрече, однако руководство США не смогло определиться с дальнейшими шагами. При этом подчеркивается, что сам факт такой дискуссии повысил градус напряженности, поскольку стало ясно, что США рассматривают возможность силового решения иранской проблемы.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана может быть принято в ближайшие 24-48 часов. Официальные лица в Израиле, по данным 12-го канала израильского телевидения, также считают, что США близки к участию в израильской операции.

Интернет-портал Axios ранее информировал со ссылкой на источники, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики. Сам глава Белого дома заявил, что планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в настоящее время нет, однако потребовал от него «безоговорочной капитуляции».

Источник: ТАСС