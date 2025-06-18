Полиция Ирана предотвратила серию терактов в южном пригороде Тегерана

Силы правоохранительных органов Ирана предотвратили ряд терактов, планировавшихся группой неизвестных в городе Рэй к югу от Тегерана.

Об этом сообщило агентство Mehr.

Отмечается, что полицейские противодействовали группировке, связанной, предположительно, с израильской разведкой «Моссад». Как указывает агентство, в ходе успешной операции все угрозы были ликвидированы.

Кроме того, агентство NourNews сообщает, что сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали пять человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы в провинции Лурестан.

По информации агентства, подозреваемые были задержаны в городах Хорремабад, Боруджерд и Доруд.

Отмечается, что в основном группа этих людей занималась пропагандистской произраильской деятельностью.

Источник: ТАСС