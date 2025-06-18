На Солнце произошла мощнейшая вспышка: что это значит для Земли?

18 июня на Солнце произошла мощная вспышка самого высокого класса — X.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом предоставил центр наблюдения за солнечной активностью.

«Зафиксирована солнечная вспышка класса X1.3. Это первая настолько сильная вспышка за последние три недели», — сообщили в центре.

Институт прикладной геофизики подтвердил ТАСС эти данные, уточнив, что вспышка произошла в 01:49 по бакинскому времени. Её сила составила X1.2, а продолжительность — 16 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности — 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. С переходом к следующей категории мощность увеличивается в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, и при достижении Земли её облака способны вызывать магнитные бури.