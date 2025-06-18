Армия Израиля отвергла заявления Ирана о захвате контроля над израильским небом

Армия обороны Израиля опровергла заявления иранской стороны и захвате контроля над израильским воздушным пространством.

«На сегодняшний день у Ирана нет преимущества в своем воздушном пространстве, так как они могут его достичь в нашем [Израиля]? Последние шесть дней израильские ВВС свободно передвигаются в воздушном пространстве Ирана, наносят удары по позициям КСИР (Корпус стражей исламской революции) и возвращаются домой», - заявила ТАСС официальный представитель армии Израиля Анна Уколова.

«Похоже, что для командования КСИР понятие контроля над воздушным пространством сугубо субъективно и они не утруждают себя проверкой фактов, - продолжила она. «Даже ракеты и БПЛА, которые они запускают по наших городам, в большинстве успешно перехватываются нашими ПВО», - отметила Уколова.

18 июня агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР сообщило, что воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.