Пашинян: Самвел Карапетян угрожал Армении

Премьер-министр Никол Пашинян считает, что бизнесмен Самвел Карапетян своим вчерашним заявлением в защиту Церкви угрожал Армении.

В беседе с журналистами в парламенте глава правительства заявил, что не позволит никому говорить в адрес страны и государства таким тоном, передают армянские СМИ.

Поводом для такой оценки стало заявление главы ГК «Ташир» о том, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». По словам бизнесмена, он всегда был и будет стоять рядом с Церковью.

Пашиняну не понравилась фраза Карапетяна о том, что «если не удастся политическим деятелям, то мы по своей части будем во всем этом участвовать». Премьер расценивает это как угрозу власти и народу Армении, и такие попытки «будут решительно пресекаться».

По словам премьера, никто не имеет права думать, что государство слабо. Он также убежден, что это заявление Карапетяна не имело никакого отношения к Церкви. Пашинян заявил, что Карапетян «активизировался» после того, как около месяца назад премьер поручил разобраться в ситуации с «Электрическими сетями Армении», владельцем которых является «Ташир». Пашинян обвинил «Элсети» в создании энергетического кризиса в Армении с целью генерации общественного недовольства. Он еще 21 мая дал компетентным органам правительства один месяц для прояснения ситуации и принятия нужных мер. Срок истекает 21 июня, и именно с этим связаны заявления Карапетяна, убежден он.

Ранее Самвел Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, подчеркнув, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей».

Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна. По предварительным данным, с территории его резиденции были задержаны 45 человек.