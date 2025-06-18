«Заслужил отдых»: Пашинян об отставке главы СНБ Армении

Бывший глава СНБ Армении Армен Абазян проработал дольше всех на этой должности и в самый сложный период для страны, он заслуживает отдыха.

Так прокомментировал свое решение отправить в отставку главу СНБ премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами в парламенте.

Ранее стало известно, что утром в среду Армен Абазян был освобожден с поста главы СНБ в соответствии с решением премьер-министра.

«Работа главы СНБ соприкасается почти со всеми сферами, в особенности с теми, которые касаются гибридных войн», - сказал Пашинян.

Он заверил, что Абазян не имел права не выполнять любое поручение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По данным газеты «Грапарак», Армен Абазян был уволен потому, что отказался выполнять приказ премьера Пашиняна.

Армен Абазян занимал должность главы СНБ с 8 ноября 2020 года. В январе 2024 года был переназначен. В соответствии с изменениями в законе «О службе в органах национальной безопасности», и требованиями Конституции 2015 года, главу СНБ назначает не президент, а премьер-министр.

Источник: Sputnik-Армения