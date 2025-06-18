Главе группы компаний «Ташир», российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в призывах к захвату власти.

Об этом заявил один из его адвокатов Армен Фероян, передают армянские СМИ.

По его словам, сам Карапетян не принимает это обвинение. В суд направлена санкция на его арест, сказал Фероян.

Ранее Самвел Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, подчеркнув, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». По словам бизнесмена, «он всегда был и будет стоять рядом с Церковь».

Карапетян также отметил, что «если не удастся политическим деятелям, то мы по своей части будем во всем этом участвовать».

Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей». Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна и задержали его. По предварительным данным, с территории его резиденции были задержаны 45 человек.

Пашинян расценивает высказывания Карапетяна «если не удастся политическим деятелям, то мы по своей части будем во всем этом участвовать» как угрозу власти и народу Армении, и заявил, что такие попытки «будут решительно пресекаться».