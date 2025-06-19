Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но легитимность последнего вызывает вопросы.

«Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документы. Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», - заявил российский лидер на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Все военачальники назначаются президентами, все министры назначаются президентами, и все губернаторы назначаются президентами. Там нет угодности. Но если первое лицо нелегитимное, вся система власти становится нелегитимной. Почему я это говорю? Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, поставить точку. Но точку надо [поставить], подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», - продолжил Путин.

Источник: ТАСС