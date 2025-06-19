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Ракетный удар Ирана повредил крупную больницу в Израиле - ВИДЕО

First News Media09:46 - Сегодня
Ракетный удар Ирана повредил крупную больницу в Израиле - ВИДЕО

Израильская больница «Soroka» в городе Беэр-Шева получила повреждения в результате ракетного удара Ирана.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran, удар был нанесен сегодня в утренние часы.

Сообщается, что «Soroka» является третьей крупнейшей больницей Израиля, где также располагается центр медицинского университета.

Больница служит региональным медучреждением, оказывая медицинские услуги примерно миллиону жителей на юге страны.

Также телеграм-канал сообщает, что в результате ударов Ирана баллистическими ракетами по Тель-Авиву, ранены 40 человек. Повреждения получили 7 объектов.

Источник: Azad Iran

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