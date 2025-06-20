Пакистан эвакуировал сотрудников своего посольства из Ирана через Азербайджан, сегодня они возвращены в Лахор.

Об этом написал посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мохиуддин в соцсети X.

«По поручению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел, сенатора Мухаммада Исхака Дарa, посольство Пакистана в Азербайджане успешно эвакуировало более 125 пакистанских граждан из Ирана, включая вспомогательный персонал посольства Пакистана в Тегеране и их семьи», - отметил посол.

«Сегодня они были благополучно возвращены из Баку в Лахор», - написал пакистанский дипломат.