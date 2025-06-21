Трампу обидно, что он не получит Нобелевскую премию мира, но ему важно, что люди знают о его мирных усилиях

Президент США Дональд Трамп объявил, что добился прекращения войны между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда.

С таким заявлением он выступил в соцсети Truth Social.

«Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, которых было даже больше, чем в большинстве других войн, и которая длилась десятилетиями», - отметил он.

Американский лидер подтвердил, что подписание мирного договора состоится в Вашингтоне на следующей неделе, обозначив это как «великий день для Африки и для всего мира».

«Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией (огромная плотина, построенная Эфиопией, глупо профинансированная Соединенными Штатами Америки, существенно сократила приток воды в реку Нил), и я не получу ее за реализацию Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке, которые, если все пойдет хорошо, будут до краев заполнены подписями дополнительных стран и впервые за «Века» объединят Ближний Восток! Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно», - резюмировал он.

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