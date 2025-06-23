Комментарий директора Global Olympiad Center на обвинения в организации ‭«фейковой школьной олимпиады» в Дубае

Директор «Global Olympiad Center» Хаял Ибрагимзаде в своем комментарии для Qafgazinfo.az, ответил на обвинения в преднамеренном обмане, выдвинутые родителями школьников, которые заплатили по 5000 манатов за участие своих детей в международном конкурсе FISO в Дубае.

«Международный конкурс FISO должен был пройти в Дубае с 13 по 17 июля. Школьники, завоевавшие медали на национальном этапе, получили путёвку в финал. Как и в прошлом году, в этом году финалы прошли в Дубае и Корее. Мы провели встречи с родителями, подробно объяснили им весь процесс, в том числе вопросы оплаты. Поездка на финал была добровольной, Вефа ханум — одна из тех родителей, кто согласился.

13 июля, когда мы находились в аэропорту, из-за израильского удара по Ирану авиасообщение было временно приостановлено. Хотя представители других стран прибыли в Дубай 13-го числа, мы вылететь не смогли. На 14 июля у детей были запланированы экзамены, поэтому мы обратились к организаторам с просьбой перенести участие нашей группы на 15 июля. Как только полёты были восстановлены, мы вылетели в Дубай, однако большинство стран уже участвовали в соревновании 15-го. Тогда мы снова обратились с просьбой провести для наших детей конкурс в день церемонии награждения — 16 июля. В итоге весь трёхдневный процесс нам пришлось уместить в один день».

По словам директора, если в мероприятии участвуют как минимум три страны с признанными на международном уровне границами, оно считается международным:

«В данном случае в конкурсе приняли участие представители 14 стран — Турции, России, Вьетнама, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Болгарии и других. Среди партнёров FISO, впрочем, нет европейских государств. Для учеников из стран, подобных Азербайджану, международные награды на конкурсах и олимпиадах повышают шансы на поступление в зарубежные вузы. FISO — это не олимпиада, а международный конкурс. Мы никогда не утверждали, что результаты FISO дают гарантии поступления — они лишь предоставляют дополнительное преимущество.

На официальном сайте FISO представлена информация о примерно 40 странах-участницах, указано, сколько человек участвует в каждом национальном туре и сколько из них получают награды. Обвинения со стороны этой родительницы безосновательны, за ними, возможно, стоят какие-то силы. Это клевета и поклёп».

Хаял Ибрагимзаде также добавил, что по данному инциденту уже подано заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что поводом для разгоревшейся дискуссии стали заявления Вафы Мамедовой — учёного-математика и родителя одного из участников, учащегося в школе Landau. В интервью СМИ она утверждает, что её ребёнок стал серебряным призёром на олимпиаде FISO, проведённой в Азербайджане, после чего им было предложено принять участие в международном этапе конкурса в Дубае. За поездку, по её словам, было уплачено 5000 манатов образовательному центру Qlobal Olimpiad Center.

Мамедова также заявила, что вместе с её ребёнком в международном этапе участвовали около 200 школьников и родителей из Азербайджана, и многие из них считают себя обманутыми. Министерство науки и образования, в свою очередь, подтвердило, что подготовка к признанным международным олимпиадам в Азербайджане осуществляется централизованно и бесплатно, и что FISO не входит в официальный перечень признанных соревнований.

Также сообщается, что участие в официальных международных олимпиадах ограничено числом шести школьников, отобранных через специальные экзамены.

Редакция 1news.az направила официальный запрос в школу LANDAU и ожидает ответа.