Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара после бомбардировки его территории

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после ударов по базе США Аль-Удейд в Катаре провел телефонный разговор с катарским эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и выразил надежду на скорую личную встречу.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

«Иран стремится расширять свои взаимовыгодные дружеские и братские отношения с Катаром, и я надеюсь при первой же возможности встретиться с вами в Дохе и обсудить пути улучшения отношений», - приводит слова Пезешкиана агентство.