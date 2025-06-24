В Баку повар избил посетителя ресторана

В Баку в ресторане произошла драка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент случился в одном из ресторанов, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Джавадхана, 62.

Мужчина по имени Али (имя изменено) пришёл в ресторан со знакомой женщиной. Спустя некоторое время между Али и этой женщиной возник спор.

Увидев ссору, повар ресторана Ахмедали Алиев (фамилия условная) вмешался в разговор и ударил Али. Спор накалился, и в результате арендатор ресторана и другие лица избили Али, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Приговором суда А.Алиев был признан виновным в хулиганстве, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и применён электронный браслет.