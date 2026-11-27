Expressbank представляет специальную кредитную кампанию под названием «Extra Friday»!

Главное преимущество кампании в том, что предложение не зависит от размера зарплаты клиента.

Так, в рамках «Extra Friday» клиенты могут получить кредит до 100 000 манатов по процентной ставке от 8,5% годовых. Кредит предоставляется на срок до 59 месяцев.

Самое главное — для того чтобы воспользоваться кредитным предложением, не предусмотрено никаких ограничений по размеру зарплаты. То есть это предложение Expressbank не смотрит на зарплату!

Отметим, что предлагаемые в рамках кампании условия распространяются на процентную корзину «Extra paket».

Ссылка для заказа: http://exb.az/extra_friday

Expressbank работает в общей сложности через 18 филиалов, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Барда, Ширван, Гусар, Хачмаз и Лянкяран. С продуктами и услугами банка можно ознакомиться на сайте www.expressbank.az, в Информационном центре 132, а также на официальных страницах банка в социальных платформах Instagram, Facebook, LinkedIn и Telegram.

ОАО «Expressbank» осуществляет деятельность на основании лицензии № 119, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 30 декабря 1992 года. Адрес: город Баку, улица Ю. В. Чеменземинли, 134C.