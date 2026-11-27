Состоялся суд по делу гражданина Ирана, обвиняемого в скрытом провозе в грузовике в Азербайджан таблеток метадона, точный вес чистого наркотического вещества в которых остался неустановленным.

В ходе судебного следствия преступное деяние обвиняемого А.З. было доказано, и он был приговорен к 3 годам лишения свободы. А.З. был взят под стражу в зале суда. Было принято решение об отбывании им наказания в исправительном учреждении общего режима с последующей депортацией из страны после отбытия срока наказания.

Недовольная приговором сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд отменил приговор суда нижестоящей инстанции. С учетом времени, проведенного под стражей, ему было назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч манатов, а также возложено обязательство покинуть страну после уплаты штрафа.

Ему было предъявлено обвинение по статье 206.2 Уголовного кодекса (контрабанда, то есть провоз наркотических средств, минуя таможенный контроль или скрытно от него).

Источник: АПА