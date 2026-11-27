В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции, была пресечена попытка проноса наркотических средств и психотропных веществ в исправительное учреждение.

Как сообщили в Министерстве юстиции, при досмотре передачи, принесенной знакомым для осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении № 12, были обнаружены и изъяты 6 свертков с героином общим весом 5,874 грамма и 2,408 грамма метамфетамина, передает 1news.az.

По данному факту проводится расследование.

В ведомстве вновь доводят до сведения граждан, что передача запрещенных предметов и веществ лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, влечет за собой установленную законодательством ответственность.