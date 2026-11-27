Правоохранительные органы задержали в городе Ширван И.Рустамова, находившегося в розыске за незаконный оборот наркотических средств.

Указанное лицо некоторое время назад, вступив в преступный сговор со своим знакомым А.Шарифовым и иранским наркоторговцем, приобрело у последнего с целью сбыта более 4 кг наркотических средств и содержащие наркотические вещества таблетки метадона. При попытке забрать наркотические средства, заранее спрятанные наркоторговцем на территории города Ширван, А.Шарифов был задержан сотрудниками полиции и решением суда приговорен к 9 годам лишения свободы. Другой участник группы И.Рустамов во время происшествия скрылся с места происшествия, в связи с чем был объявлен в розыск.

По возбужденному по данному факту уголовному делу продолжаются следственные действия, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Источник: АПА