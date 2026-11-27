В Грузии по фактам незаконного пересечения государственной границы группой лиц, а также незаконного ввоза в страну и хранения наркотических средств в крупном размере задержаны два человека.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Пограничная полиция Грузии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что задержанные незаконно пересекли азербайджано-грузинскую государственную границу на участке «Вахтангиси» пограничного сектора «Красный мост».

При личном досмотре у одного из них было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства наркотическое вещество «тебаин», находившееся в пластиковом пакете.

По данному факту ведется расследование. За совершенные преступные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.