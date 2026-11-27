В Сураханском районе Баку совершена серия краж из жилых домов.

Как сообщает АПА, в полицию обратились 10 потерпевших, заявивших о хищении из их домов в общей сложности 4800 манатов наличными, ювелирных изделий, бытовых предметов, а также строительных материалов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Сураханского района столицы, по подозрению в совершении преступлений был установлен и задержан ранее судимый И. Алиев.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник заранее проверял наличие хозяев в квартирах, стучась в двери. Если дверь открывали, он представлялся сотрудником коммунальной службы. Убедившись же, что дома никого нет, мужчина проникал внутрь и совершал кражи.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.