Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 28 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.