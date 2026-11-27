Резонансная история вокруг дачи известной телеведущей Фиры Джалиловой в поселке Новханы обрастает новыми подробностями и вызывает бурное обсуждение в социальных сетях.

Все началось с громкого заявления самой ведущей о дерзком ограблении, однако последующая информация о проведении полицейской операции кардинально изменила картину произошедшего.

Версия об ограблении и ночном вторжении

26 ноября Фира Джалилова опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором сообщила о нападении на ее загородный дом. По словам телеведущей, к даче подъехали пять автомобилей, из которых вышли около 15 человек, некоторые из них были вооружены холодным оружием. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения зафиксировано, как неизвестные перелезают через забор.

Как утверждала Джалилова, злоумышленники нейтрализовали находившихся во дворе собак и проникли в дом, где в тот момент спали ее 63-летняя мать и 12-летний сын. Из жилища якобы были похищены три мобильных телефона, старинное ожерелье стоимостью около 20 тысяч манатов, пара бриллиантовых серег за 10 тысяч манатов, а также внутренние камеры наблюдения, домофон и другая электроника. По словам ведущей, когда ее мать проснулась, вышла к незваным гостям и спросила, что им нужно, те молча сели в машины и уехали.

Джалилова предположила, что нападавшие могли перепутать дома. Она также обнародовала государственные регистрационные номера четырех автомобилей (99-ME-666, 90-ME-007, 90-YA-094 и 10-CE-025), призвав правоохранительные органы найти виновных и вернуть похищенное. В комментариях ведущая уточнила, что уже обратилась с заявлением в полицию. Поскольку официальной реакции МВД на тот момент не последовало, публикация вызвала множество вопросов и домыслов среди пользователей сети.

Неожиданный поворот: версия об укрывательстве рецидивиста

Уже на следующий день в медиа появились совершенно иные детали инцидента. Согласно распространенной информации, на даче Фиры Джалиловой в Новханы более 10 дней скрывался ранее судимый и находившийся в розыске за повторные преступления Алигусейн Гусейнов. Сообщалось, что он приехал в Баку из одного из районов, и его разместили на даче по просьбе знакомого матери телеведущей.

По имеющимся данным, сотрудники полиции получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого и рекомендовали владельцам дома добровольно выдать его. Однако хозяева опровергли присутствие посторонних. После уточнения данных полицейские провели операцию и задержали А. Гусейнова в постройке во дворе указанной дачи, передав его следствию.

Опровержение телеведущей

В ответ на эти сообщения Фира Джалилова записала новое видеообращение в Instagram, категорически отвергнув обвинения в укрывательстве преступника. Она заявила, что на территории ее дачи вообще нет недостроенного строения, о котором упоминалось в сводках, а речь идет о соседнем участке, расположенном напротив.

«Еще раз особо подчеркиваю: в моей жизни, в моем доме никогда не было преступников. Выдвинутые против меня утверждения не соответствуют действительности. Речь идет не о моем доме, а об участках, расположенных напротив друг друга. Дома перепутали. В результате произошедшего моя мать и ребенок пережили сильный стресс. Я ни с кем не враждую, а лишь хочу, чтобы случившееся было объективно расследовано, истина установлена, а общественности предоставлена достоверная информация», — заявила телеведущая.

Главный вопрос общественности

Противоречивость версий продолжает активно обсуждаться в сети. Теперь пользователей волнует правовой аспект дела: какая ответственность грозит самой Фире Джалиловой и членам ее семьи, если в ходе расследования все же будет доказано, что разыскиваемый преступник действительно скрывался на их территории с их ведома.

Мы, в свою очередь, обратились к адвокату Юсифу Аллахвердиеву, чтобы узнать о правовой стороне вопроса.

По словам Юсифа Аллахвердиева, при даче правовой оценки эпизоду, связанному с завладением имуществом, необходимо учитывать диспозиции статей 177 (кража), 180 (грабеж) и 181 (разбой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Квалификация деяния по соответствующей статье возможна после установления способа изъятия имущества, обстоятельств происшествия, наличия насилия или угрозы его применения, а также характера действий участников.

«Обстоятельства обнаружения разыскиваемого лица на указанной территории являются предметом отдельного правового разбирательства. В подобных случаях вопрос применения статьи 307 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики может рассматриваться лишь при условии установления категории, предусмотренного законом преступления, осведомленности лица и наличия действий по заранее не обещанному умышленному укрывательству. Сам по себе факт обнаружения человека по определенному адресу не подтверждает причастность других связанных с ним лиц к какой-либо противоправной деятельности», - отметил Ю. Аллахвердиев.

По его словам, для объективной правовой оценки произошедшего необходимо раздельно исследовать доводы о завладении имуществом, условия пребывания лица на данной территории и действия возможных участников.

«В итоге на текущем этапе было бы некорректно делать окончательные выводы о правовой ответственности конкретных лиц на основании распространяемых сведений о случившемся. Правовой вывод должен формироваться исключительно на доказательствах, собранных уполномоченным органом и оцененных в установленном процессуальном порядке. Такой подход является требованием как принципов законности и объективности, так и презумпции невиновности», - подчеркнул Ю. Аллахвердиев.

Таким образом, история в Новханы по-прежнему остается предметом разбирательства, где каждая деталь требует процессуальной проверки. Пока версии сторон и отдельные сведения расходятся, точку в этом деле смогут поставить только официальные итоги расследования, которые и определят, была ли допущена ошибка с адресом или в произошедшем есть состав правонарушения.