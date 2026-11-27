Азербайджан в переговорах с Евросоюзом рассчитывает на содействие Эстонии, которую считает активным и значимым членом ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.

"Больше всего внимания и времени в ходе сегодняшних переговоров мы уделили переговорам и диалогу между Азербайджаном и ЕС по различным направлениям. Эстония как активный и значимый член ЕС может внести вклад в эту работу, и мы рассчитываем на это", - сказал Байрамов.

Министры также обсудили взаимную поддержку двух стран на международных площадках и текущую работу в рамках ООН и ее агентств, ЕС, ОБСЕ, НАТО, Северо-Балтийской восьмерки (NB8) и других форматов.

Отдельной темой стали образование и туризм. Байрамов сообщил, что в ведущих эстонских вузах получают образование более 200 азербайджанских студентов.

"Между вузами двух стран действуют программы обмена и поддерживаются академические связи. Мы приветствуем это сотрудничество, и обе страны оказывают ему всестороннюю поддержку", - отметил министр.

По словам Байрамова, в прошлом году Азербайджан посетили около 2 тыс. туристов из Эстонии.