В двух психиатрических учреждениях Азербайджана выявлены нарушения условий содержания пациентов, недостатки в организации питания и нехватка медицинских кадров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, проверки провели члены Национальной превентивной группы Омбудсмена Азербайджана в рамках деятельности Национального превентивного механизма. Они посетили Диспансер психических заболеваний имени Ягуба Будагова, действующий при Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, а также Кюрдамирскую районную психиатрическую больницу.

В ходе визитов специалисты оценили условия пребывания пациентов, качество обращения с ними, организацию медицинской помощи и соблюдение их прав и законных интересов.

По итогам мониторинга в обоих учреждениях были зафиксированы проблемы с обеспечением пациентов необходимыми вещами, в том числе сезонной одеждой и средствами личной гигиены. Кроме того, постельное белье и принадлежности оказались изношенными, выявлены недостатки в организации питания и кадровом обеспечении. Состояние зданий также требует проведения ремонтных работ.

В диспансере имени Ягуба Будагова проверяющие обнаружили незаполненные штатные позиции квалифицированных врачей, отсутствие утвержденного меню для организации питания, несоблюдение суточных норм продуктов, а также неисправность прачечного оборудования. Отмечается, что нехватка специалистов ограничивает возможности оказания пациентам полноценной профессиональной медицинской помощи.

В Кюрдамирской районной психиатрической больнице выявлены проблемы с отоплением в отдельных палатах мужского и женского отделений. Наряду с этим проверяющие обратили внимание на неудовлетворительное санитарное состояние учреждения, технические неисправности в санитарных узлах, отсутствие овощей в меню пациентов и нарушения при ведении медицинской и другой документации.

В Омбудсмене подчеркнули, что выявленные недостатки требуют принятия мер в соответствии с положениями закона «О психиатрической помощи» для обеспечения прав пациентов, улучшения условий их пребывания и повышения качества психиатрических услуг.

По итогам посещений руководству обеих больниц были представлены рекомендации, направленные на устранение выявленных проблем, улучшение условий содержания пациентов, совершенствование медицинского обслуживания и надлежащего ведения документации.

Также сообщается, что по результатам проведенного мониторинга Омбудсмен направит соответствующее обращение в Министерство здравоохранения Азербайджана.