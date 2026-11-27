Телеведущая Фира Джалилова ответила на утверждения об укрывательстве преступника на ее даче в поселке Новханы.

Как сообщает 1news.az, в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram, телеведущая заявила, что на территории дачи нет недостроенного строения: «Еще раз особо подчеркиваю: в моей жизни, в моем доме никогда не было преступников. Выдвинутые против меня утверждения не соответствуют действительности.

Речь идет не о моем доме, а об участках, расположенных напротив друг друга. Дома перепутали.

В результате произошедшего моя мать и ребенок пережили сильный стресс. Я ни с кем не враждую, а лишь хочу, чтобы случившееся было объективно расследовано, истина установлена, а общественности предоставлена достоверная информация».

Представляем видеообращение: