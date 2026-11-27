Глава МИД Эстонии: Закрытие границы с Россией - вынужденная мера
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Эстония не хотела бы закрывать границу с Россией, однако это вынужденная мера.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, страна считает это решение необходимым для обеспечения безопасности Европы.
"Нас это решение не радует, но мы должны реагировать и работать над обеспечением безопасности Европы. В этом отношении нам есть чему поучиться у Азербайджана: как действовать решительно и какой сигнал посылать всему региону о необходимости поддерживать порядок", - отметил он.
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