Эстония не хотела бы закрывать границу с Россией, однако это вынужденная мера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, страна считает это решение необходимым для обеспечения безопасности Европы.

"Нас это решение не радует, но мы должны реагировать и работать над обеспечением безопасности Европы. В этом отношении нам есть чему поучиться у Азербайджана: как действовать решительно и какой сигнал посылать всему региону о необходимости поддерживать порядок", - отметил он.