Азербайджан и Эстония - две страны, которые имеют схожие позиции в вопросах безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Эстонии отметил, что сегодня утром провел интересную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

"Мы обсудили широкий круг вопросов и высказали нашу обеспокоенность по поводу глобальной безопасности", - отметил глава МИД.

Цахкна напомнил, что сегодня в Баку состоялось открытие посольства Эстонии в Азербайджане. По его словам, открытие посольства является значимым событием и тщательно взвешенным решением.

"Мы приняли это решение, поскольку наши народы имеют давнюю историю взаимоотношений, во многом схожие взгляды, многочисленные личные связи, а также общие вызовы и интересы. Безусловно, открытие посольства в Баку, в Азербайджане, является нашим долгосрочным обязательством", - сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что за последний год двусторонние отношения по всем направлениям значительно укрепились.

"Только в этом месяце в Таллине состоялось заседание межправительственной комиссии. Это уже вполне практический уровень сотрудничества, поскольку взаимодействие между компаниями частного сектора и государственными структурами развивается на основе конкретных и четко определенных общих интересов", - отметил министр.

13:10

Азербайджан и Эстония обсудили роль Баку в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Сегодня при рассмотрении торгово-экономической повестки я, в частности, проинформировал уважаемого коллегу об отношениях нашей страны с Европейским союзом и о сотрудничестве с ЕС по ряду стратегических направлений. Мы отдельно обсудили роль, которую наша страна традиционно играет в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также то, как за последние годы возросла роль Азербайджана по ряду направлений", — сказал Байрамов.

По его словам, на протяжении десятилетий речь шла о поставках нефти [из Азербайджана — ред.].

"Начиная с конца 2020 года к ним присоединились также газовые поставки, объемы которых растут. Кроме того, мы обсудили проекты в области альтернативной, зеленой энергетики, реализуемые в настоящее время при содействии ЕС с привлечением ряда государств-членов, Азербайджана и других стран региона".

Он добавил, что с Цахкной также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии диалога между ЕС и Азербайджаном по вопросам транспортной взаимосвязанности.

"Мы обменялись мнениями об особой роли нашей страны на маршруте Восток-Запад, известном как Средний коридор, и о конкретных практических шагах Азербайджана по увеличению пропускной способности этого коридора. Все это, естественно, представляет большой интерес для всех государств-членов ЕС", — сказал он.