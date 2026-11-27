В случае расторжения брака выплату алиментов на детей, обучающихся в вузах, предложено продлить с 18 до 23 лет.

Как сообщает «Report», с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступила депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы.

Депутат отметила, что по законодательству ребенку, потерявшему кормильца, государство выплачивает ежемесячное пособие до 18 лет, а при обучении на очной форме - до 23 лет:

«Однако в случае расторжения брака алименты выплачиваются только до 18 лет. В такой ситуации молодые люди, поступившие в вуз, нуждаются в поддержке в связи с расходами на образование. Поэтому было бы целесообразно увеличить срок выплаты алиментов».

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поручила председателю комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и председателю комитета по труду и социальной политике Мусе Гулиеву подготовить и представить справку по предложению депутата.