Новый ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Малейка Аббасзаде взяла под личный контроль вопрос, связанный с условиями обучения в корпусе C - по ее словам, созданная рабочая группа осмотрит территорию, после чего будут приняты соответствующие меры.

Об этом М. Аббасзаде сообщила на своей странице в Facebook, подводя итоги первой недели работы на посту ректора.

«На этой неделе наши студенты обратились в социальных сетях по поводу корпуса C. Я взяла этот вопрос под личный контроль. Созданная мной рабочая группа осмотрит территорию, после чего, с учетом результатов проверки, будут начаты соответствующие работы. Благодарю студентов, которые обратили наше внимание на эту проблему», - написала она.

Отметим, что ранее студенты корпуса C БГУ обратились к новому ректору с жалобой на условия обучения. По их словам, занятиям мешают шум с расположенной рядом магистральной дороги, а также находящиеся поблизости мясная лавка и автомойка. Студенты отмечали, что из-за постоянного шума им трудно сосредоточиться на учебе. По их утверждению, проблема остается нерешенной уже три-четыре месяца.

В своем обращении ректор также рассказала о первых рабочих встречах с административным и академическим коллективом, проректорами и деканами. Она подчеркнула важность открытого обсуждения проблем университета, изучения мнения студентов и повышения качества образования.

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