Азербайджану предложено выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

«Председательство Швейцарии в ОБСЕ завершается 31 декабря. Идут обсуждения следующего председателя, выдвигаются различные предложения. Учитывая достаточно напряженную обстановку на пространстве ОБСЕ, выдвижение кандидатуры, приемлемой для всех сторон, пока остается под вопросом. Азербайджан в этом плане не проявлял какой-либо активности. Однако времени остается все меньше, ощущается определенный цейтнот», сказал Байрамов.

Министр отметил, что среди альтернативных предложений была выдвинута и кандидатура Азербайджана:

«В последние недели появился также новый подход: для упрощения процесса определять председательство не на один год, а единым пакетом, чтобы сформировать консенсус. Позиция Азербайджана заключается в том, что мы готовы внести позитивный вклад в будущее организации. В рамках этого пакета наряду с Азербайджаном было упомянуто и имя Армении, что является результатом завершения конфликта и позитивного развития.

Это само по себе положительный факт. Как я уже сказал, в этом пакете фигурирует Азербайджан, и мы относимся к этому положительно».