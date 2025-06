Посол Укаины поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана - ФОТО

31 гражданин Украины, в том числе 12 женщин и 14 детей, были эвакуированы из Ирана через Азербайджан.

Об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в соцсети X.

Он выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку.

The Defence Intelligence of Ukraine, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, successfully evacuated 31 Ukrainian citizens from the territory of the Islamic Republic of Iran.



