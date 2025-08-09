 Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

First News Media09:33 - Сегодня
Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, границы стран советского времени должны быть восстановлены.

Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, а есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем. Процесс делимитации должен продолжаться. Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении, территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана", - отметил он.

Поделиться:
287

Актуально

Политика

Трамп - Алиеву: Вы великий лидер!

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру

Политика

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и ...

Армения

Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

В Армении задержали экс-главу Комитета госдоходов

Индийцы устроили протест в Армении - ВИДЕО

Ален Симонян подал иск против автора подкаста: чем недоволен спикер НС Армении?

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

Ален Симонян подал иск против автора подкаста: чем недоволен спикер НС Армении?

В Армении завершено следствие по делу о подготовке терактов и госпереворота

ДТП в Армении: один военный погиб, есть раненые

Последние новости

Вашингтонские договоренности лидеров Азербайджана и Армении - в центре внимания грузинских СМИ - ФОТО

Сегодня, 12:20

Ложка хороша к обеду

Сегодня, 12:05

Названо число людей в Азербайджане, получивших статус инвалидности в январе-июле

Сегодня, 12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Сингапура

Сегодня, 11:50

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 11:40

Глава МИД Великобритании поздравил Азербайджан и Армению с шагами на пути к миру

Сегодня, 11:30

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:20

В Агдере задержан человек, устроивший пожар

Сегодня, 11:15

Российские СМИ освещают подписание совместной мирной декларации в Белом доме

Сегодня, 11:10

Зеленский отверг уступки территорий

Сегодня, 11:00

Исторический саммит в Белом Доме: начало пути к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе

Сегодня, 10:50

В Евлахе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 10:43

Белый дом опубликовал кадры исторического события - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

МИД Азербайджана об итогах визита Президента Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

Сегодня, 10:30

Трамп - Алиеву: Вы великий лидер!

Сегодня, 10:20

Трамп вручил Ильхаму Алиеву ключи от Белого дома

Сегодня, 10:08

В Габалинском районе задержан мужчина, устроивший пожар

Сегодня, 10:00

Иреван и Баку договорились обнародовать текст парафированного мирного соглашения

Сегодня, 09:52

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Сегодня, 09:48

Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как инструмент давления

Сегодня, 09:40
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30