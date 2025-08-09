Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном продолжится, границы стран советского времени должны быть восстановлены.

Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, а есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем. Процесс делимитации должен продолжаться. Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении, территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана", - отметил он.