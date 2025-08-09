Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как инструмент давления

Последние недели наглядно демонстрируют, что Москва выбрала курс на системную эскалацию против Азербайджана - не только на дипломатическом уровне, но и в энергетической, экономической и гуманитарной плоскости.

Все события складываются в единую картину гибридной войны, которую Кремль разворачивает против Баку, пытаясь подорвать его международные позиции и стратегические проекты.

Одним из самых ярких и тревожных эпизодов этой недели стал очередной удар по инфраструктуре в Украине, в результате чего нанесен ущерб Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На этот раз под прицел российских ракет попала газокомпрессорная станция «Орловка», через которую проходит топливо, включая азербайджанский газ. Были повреждены объекты, обеспечивавшие поставки в Европу, а также уничтожены емкости на территории АЗС SOCAR.

В результате атаки ВС России дронами типа Shahed на нефтебазу SOCAR в Одесской области вспыхнул пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива. Ударом нанесены серьезные травмы четырем сотрудникам.

Размер ущерба в настоящее время устанавливается.

Это далеко не единичные случаи: ранее удары наносились российской стороной и по другим объектам, связанным с азербайджанской энергетической инфраструктурой в Украине, включая район, расположенный вблизи здания посольства Азербайджана в Киеве. Такое целенаправленное поражение объектов, имеющих отношение к Баку, нельзя списать на «случайность» — это звенья одной цепи.

На этом фоне власти Румынии рассматривают версию, что Россия умышленно загрязнила азербайджанскую нефть, предназначенную для румынского нефтеперерабатывающего завода OMV Petrom. Ранее в топливе, доставленном по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, через турецкий порт, была обнаружена опасно высокая концентрация хлора, способная вывести из строя оборудование. OMV Petrom официально подтвердила факт загрязнения, выявленный во время плановой проверки. Компания BTC Pipeline, оператор 1700-километрового магистрального трубопровода, также признала инцидент и сообщила о поражении нескольких резервуаров коррозионным веществом. Поставки в порт Констанца были отменены, что привело к временному дефициту нефтепродуктов на заводе Petrobrazi. По данным румынского издания G4media.ro, загрязнение могли осуществить путем целенаправленного добавления хлора в систему, что потребовало бы нескольких автоцистерн. Эксперты не исключают, что это часть гибридной операции, направленной против Азербайджана и его европейских партнёров.

Проблема не ограничилась Румынией. Из той же партии нефть поступила и в другие европейские страны.

Итальянская энергетическая компания ENI подтвердила, что её НПЗ получил загрязнённое сырьё. Чешская Orlen Unipetrol приостановила переработку, чтобы избежать повреждения оборудования. Масштаб происшествия указывает на то, что речь идет не о локальном сбое, а о скоординированной атаке с серьезными экономическими последствиями.

Если удары по инфраструктуре SOCAR и диверсии в энергетике можно считать попыткой нанести удар по экономике Азербайджана и его международным контрактам, то сбитый российскими ПВО самолёт AZAL в декабре 2024 года стал прямым вызовом авиационной безопасности. Трагедия произошла в воздушном пространстве, где азербайджанский борт выполнял согласованный и безопасный маршрут, однако был поражён российскими ракетами, что было преподнесено как «ошибочная идентификация цели». Москва поспешила назвать это «технической ошибкой», а затем и вовсе отказалась от ответственности.

Для Азербайджана это - сигнал, что Россия способна нарушать базовые международные нормы, если считает, что это поможет оказать давление на Баку.

Дополняют картину репрессии против азербайджанцев внутри России. Недавние события в Екатеринбурге, где массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры сопровождались информационной кампанией в ангажированных российских СМИ, свидетельствуют о том, что Кремль использует и внутренние ресурсы для давления. Под надуманными предлогами задерживались десятки человек, раздувались фальшивые скандалы, создавался образ «внутреннего врага». Нанося удар по правам азербайджанцев в России, в Москве пытаются оказать политическое давление на Баку.

Все эти эпизоды - от прицельных ударов по инфраструктуре и диверсий на энергетических маршрутах до авиационных инцидентов и преследований наших соотечественников - объединяет один фактор: системность. Москва действует по шаблону, комбинируя военные, экономические и пропагандистские инструменты, чтобы ослабить Азербайджан, вынудить его изменить внешнеполитический курс и снизить активность на международной арене.

Мотивы очевидны. Азербайджан за последние годы стал ключевым, надежным поставщиком энергоресурсов для Европы, диверсифицировавшим энергетические потоки и снизившим критическую зависимость ЕС от российского газа и нефти. Контракты Баку с ЕС, расширение Южного газового коридора и новые проекты по поставкам нефти и газа через Турцию серьезно подорвали энергетическую монополию России. Для Кремля это - стратегическая угроза, и он отвечает методами, далекими от цивилизованной конкуренции.

Эти действия бьют не только по экономике Азербайджана, но и по энергетической безопасности всего региона. Европа получает прямой сигнал: Москва готова использовать любые средства, включая диверсии, обстрелы и саботаж, чтобы удержать контроль над энергетическими потоками.

В этой ситуации роль Азербайджана как стабильного партнера и надежного поставщика приобретает еще большее значение. Баку не только демонстрирует способность выполнять контрактные обязательства даже в условиях военной и экономической турбулентности, но и укрепляет связи с ключевыми странами ЕС, Турцией, а также партнерами в Черноморском и Средиземноморском регионах.

Россия же, прибегая к энергетическому терроризму, фактически подтверждает собственную международную изоляцию и превращает себя в токсичного партнера, с которым все меньше стран готовы иметь дело.

К слову, методы России в отношении Азербайджана поразительно напоминают подход Армении времен оккупации азербайджанских земель: подрыв инфраструктуры, попытки дискредитации на международной арене, использование информационных атак и провокаций. Кремль, привыкший действовать в логике «разделяй и властвуй», теперь видит в Азербайджане угрозу своей монополии на постсоветском пространстве и реагирует привычно: силовым давлением и саботажем.

Надо отметить также, что война против Украины окончательно закрепила за Россией статус страны-оккупанта.

Но для Азербайджана этот статус был очевиден еще раньше: поддержка Армении в оккупации наших территорий, военные поставки Иревану, попытки затормозить мирный процесс на Южном Кавказе.

Кремль неоднократно демонстрировал, что мир и стабильность в регионе не входят в его стратегические интересы, наоборот, замороженные конфликты и нестабильность являются инструментом влияния.

Сегодня Москва фактически открывает второй фронт - не в военном, но в гибридном формате - против Азербайджана, используя и экономическое давление, и военную угрозу, и пропаганду.

Между тем Содружество Независимых Государств, которое Россия десятилетиями использовала как политический и экономический рычаг, стремительно теряет смысл. Молдова уже официально покинула СНГ, Азербайджан фактически заморозил участие, демонстративно игнорируя ключевые встречи, включая заседания Экономического совета. Пример с отсутствием заместителя премьер-министра Ягуба Эйюбова на недавнем заседании - яркое подтверждение того, что Баку больше не воспринимает СНГ как полезный формат.

Москва же, вместо попыток наладить диалог, продолжает давить на партнеров, что только ускоряет процесс разрушения структуры.

Вместо того чтобы признать эти реалии, Кремль продолжает играть в старые имперские игры, которые в итоге приводят к потере союзников и усилению изоляции.

Все попытки России запугать или ослабить Азербайджан обречены на провал. Баку доказал свою способность защищать интересы и в военной, и в дипломатической, и в экономической сферах. В XXI веке энергетический, транспортный и политический потенциал Азербайджана делает его ключевым игроком в Евразии — и ни одна держава, включая Россию, не сможет этому помешать.

Россия уже потеряла Украину, Молдову, теряет Грузию, теперь - и последние рычаги влияния на Южном Кавказе.

Москва должна понять: политика угроз и диверсий против Азербайджана приведет лишь к одному результату - еще большему укреплению позиций Баку и ускорению ухода постсоветского пространства из-под российского контроля.