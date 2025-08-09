Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о встрече Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

1news.az представляет публикацию:

«Сегодня в Вашингтоне Президент Азербайджана, Президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию и, парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов – наших героических сынов, отдавших жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!»