Франция несет прямую ответственность за колониальное порабощение Гваделупы, которое оставило глубокий след в истории этого карибского острова.

С таким заявлением выступил секретарь Международного фронта деколонизации Гваделупы Жозе Мартен Жан-Пьер на международной конференции «К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы» в Баку.

«Колониальный гнет привел к невыразимым страданиям коренного населения. У нас безжалостно отняли природные богатства, пролилось море крови невинных людей, тысячи погибли. Многие не смогли выжить в тех нечеловеческих условиях, в которых нас вынуждали существовать. Однако даже в самые темные времена наши женщины и дети продолжали борьбу с невероятной гордостью — их мужество стало нашим главным оружием в противостоянии угнетателям», — подчеркнул Жан-Пьер.

Представитель Международного фронта деколонизации особо подчеркнул, что народ Гваделупы решительно выступает против продолжения колониальной политики в современном мире.

«Мы стоим плечом к плечу с Азербайджаном в поиске справедливости. Мы выражаем глубокую благодарность Бакинской инициативной группе и всему народу Азербайджана за проявленную солидарность в нашей борьбе», — заключил Жозе Мартен Жан-Пьер.

Источник: Report