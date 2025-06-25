Трамп опубликовал видео с песней «Бомбить Иран» - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомбить Иран».

«Отправился в мечеть, собираюсь кидать камни, скажи аятолле: «Посажу тебя в гроб!». Бомбить Иран. Бомбить Иран», — звучит на фоне B-2, сбрасывающих бомбы.

Композиция Bomb Iran записана группой Vince Vance & the Valiants в 1980 году. Это пародия на песню Barbara Ann 1961 года группы The Regents.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Бомбардировщики B-2 сбросили 14 сверхтяжелых бомб GBU-57.

Таким образом, Соединенные Штаты напрямую вступили в конфликт между Израилем и Ираном, которые в течение 12 дней обменивались ударами. ЦАХАЛ 13 июня начала операцию против Исламской республики обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

После американского налета на ядерные объекты Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе США в Катаре, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.

Трамп после этого выразил надежду, что теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.

Источник: РИА Новости