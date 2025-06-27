В Гусаре перевернулся микроавтобус с гражданами Азербайджана и Пакистана, пострадали 8 человек

В Гусарском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 человек.

Как сообщает Report, микроавтобус, двигавшийся по автомобильной дороге Гусар-Шахдаг, съехал с дороги и перевернулся на территории села Чилегир.

По предварительным данным, в результате происшествия 3 гражданина Азербайджана и 5 граждан Пакистана получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Гусарскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.