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Замминистра иностранных дел принял участие в 62-й сессии Вспомогательных органов РКИК ООН

First News Media15:40 - Сегодня
Замминистра иностранных дел принял участие в 62-й сессии Вспомогательных органов РКИК ООН

Делегация председательства COP29 под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главного переговорщика COP29 Ялчина Рафиева приняла участие в 62-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции об изменении климата ООН (РКИК ООН) — SB62, а также в мероприятиях, проходивших в рамках этой сессии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве иностранных дел, в рамках SB62 замминистра провел двусторонние встречи с делегациями Турции, Австралии, Саудовской Аравии, Республики Корея, Филиппин, Кыргызской Республики, Египта и Китая, а также дал интервью ряду ведущих международных СМИ.

Поскольку в течение первых двух дней сторонам не удалось договориться на переговорах по утверждению повестки сессии, по обращению председателей Вспомогательных органов и бразильского председательства COP30 делегация нашей страны выступила в качестве посредника между государствами-участниками с целью достижения компромисса. В результате интенсивных переговоров удалось добиться утверждения повестки.

Председатели Вспомогательных органов РКИК ООН, а также представители ряда делегаций поблагодарили азербайджанскую сторону за решающую поддержку, оказанную в процессе согласования и утверждения повестки SB62.

Достигнута договоренность о начале переговоров по нескольким важным направлениям повестки COP30 на основе проектов документов COP29, подготовленных азербайджанским председательством. Таким образом, в некоторых итоговых решениях были использованы тексты проектов, подготовленных азербайджанской стороной в рамках COP29.

В рамках сессии азербайджанской делегацией были организованы мероприятия с целью продвижения исторических результатов COP29, а также обеспечения преемственности успешной деятельности в рамках COP29.

Четыре из этих мероприятий были посвящены инициативам Плана действий председательства COP29: Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT), Партнерство Бакинского центра действий области климата и мира (Baku Hub): продвижение действий по борьбе с изменением климата во имя мира и Бакинская глобальная платформа климатической прозрачности.

Кроме того, на SB62 по мандату, предоставленному Азербайджану и Бразилии в рамках COP29, двумя странами были организованы два слушания с участием государственных и негосударственных акторов по Дорожной карте «От Баку до Белена» по увеличению климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США, а также конференция под названием «От Баку до Белена: переход от переговоров к действиям в вопросе амбиций в сфере адаптации».

В то же время в рамках SB62 делегация Азербайджана в качестве председательства COP29 выступила на открытии множества мероприятий, охватывающих различные аспекты вопроса, подчеркнув тем самым вклад исторических решений COP29 в действия по борьбе с изменением климата, в частности их значимость и поддержку, которую эти решения окажут странам с ограниченными возможностями.

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