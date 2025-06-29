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Председатель İSTAD: Репрессивные меры против азербайджанских тюрок в России неприемлемы

First News Media15:40 - Сегодня
Председатель İSTAD: Репрессивные меры против азербайджанских тюрок в России неприемлемы

Кто скажет «стоп» репрессивному режиму России, которая уже давно воюет с Украиной? Такие действия неприемлемы в то время, когда региону нужны мир и стабильность.

Об этом сказал председатель Стамбульской ассоциации солидарности и культуры Турция-Азербайджан (İSTAD) Сафар Гарагоюнлу.

Говоря о жестокости, совершенной в отношении наших соотечественников в российском Екатеринбурге 27 июня, председатель İSTAD сказал: «Давление и репрессивные меры против тюрок и мусульман, проживающих в Российской Федерации, неприемлемы. Организация тюркских государств должна взять на себя инициативу в этом вопросе. Эта безжалостная политика в отношении тюрок должна получить соответствующий ответ».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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