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Конгресс азербайджанцев Молдовы: Решительно осуждаем зверства, совершенные в отношении наших соотечественников в Екатеринбурге

First News Media18:10 - Сегодня
Конгресс азербайджанцев Молдовы: Решительно осуждаем зверства, совершенные в отношении наших соотечественников в Екатеринбурге

Как Конгресс азербайджанцев Молдовы, мы решительно осуждаем зверства, совершенные в отношении наших соотечественников в российском городе Екатеринбург, и оцениваем их как нарушение международного права и прав человека.

Об этом сказал председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

«События в Екатеринбурге противоречат Конституции и законодательству России, а действия сотрудников правоохранительных органов создают впечатление более спланированной, целенаправленной акции. Виновные в зверском убийстве пяти наших соотечественников и нанесении им телесных повреждений различной степени тяжести в результате насилия и пыток в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге должны быть немедленно наказаны. В противном случае будет доказано, что за этими действиями стоит российское государство.

Мы еще раз заявляем, что ваши шансы угрожать независимому и сильному Азербайджанскому государству такими слабыми методами равны нулю. Азербайджанское государство способно защитить права наших соотечественников, проживающих по всему миру, и против таких ситуаций азербайджанцы мира будут беспощадны и продолжат свою борьбу», - добавил он.

Далее Э. Байрамов сказал: «В заключение выражаю соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в России, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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