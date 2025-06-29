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Умуд Рагимоглу: Жестокость в отношении сынов нашего народа не должна оставаться безнаказанной

First News Media17:00 - Сегодня
Умуд Рагимоглу: Жестокость в отношении сынов нашего народа не должна оставаться безнаказанной

События, леденящие кровь, произошедшие в последние дни в российском Екатеринбурге, вызывают огромное возмущение. Что значит врываться в дома по ночам, совершать акты насилия на глазах у членов семьи, пытать и убивать людей без предупреждения и допроса?

Это ли «гуманизм» и «интернационализм» России, которая провозглашает себя политической правопреемницей страны, именующей себя «великим глашатаем мира» и «колыбелью дружбы народов?

Как иначе можно назвать вторжение в квартиры сотрудников ОМОНа без доказательств вины и суда, их арест без каких-либо доказательств под видом «расследования», пытки над ними, применение к ним электрического тока и насильственное убийство самыми немыслимыми методами, как не фашизм? Каким нормам международного права соответствует эта политика, шовинизм и дискриминация мигрантов в стране, одержимой созданием новой империи?

Об этом сказал руководитель Международного Евразийского фонда прессы Умуд Рагимоглу, выражая свою реакцию на акты насилия и жестокости, совершенные в отношении наших соотечественников в Екатеринбурге.

По его словам, национальная дискриминация, очернение мигрантов, проживающих в стране, угрозы в адрес других наций и нерусских не только не делают чести российскому правительству, но, напротив, свидетельствуют о том, что сегодня в стране царят законы джунглей: «В стране, охваченной огнем войны, мобилизация мигрантов, в том числе наших соотечественников, и отправка их на передовую, в большинстве случаев не компенсируя это, изгнание азербайджанцев, зарабатывающих на жизнь в разных городах, с мест работы и домов, обвинение в преступлениях, которых они не совершали, дают основания так думать. В какое время мы живем, чтобы смотреть на тех, кто не вашей нации, как на врагов?! Весь мир говорит о человеческих чувствах и принципах гуманизма, но Россия все никак не может уйти от феодальных идей».

Далее он сказал: «Участились случаи дискриминации достойных представителей нашего народа. Если рассматривать только последние полгода, то таких инцидентов можно перечислить немало: сбитие самолета, летевшего в Грозный в декабре прошлого года, отказ во въезде депутату Милли Меджлиса Азербайджана в Астрахань, кибератаки на ряд СМИ нашей страны... Вместо того, чтобы извиниться за все эти действия, российское правительство молчит, как ни в чем не бывало. Конечно, тот факт, что противоправные действия против человечности остаются без ответа, приводит к совершению новых преступлений одно за другим. Однако если бы виновники этого злодеяния, независимо от их личности, вовремя понесли заслуженное наказание, то до этого бы дело не дошло. Как говорится, чаша терпения переполнена. Расистская и коварная политика Кремля приводит к большой панике, войнам, кровопролитию и вражде между народами мира, а атмосфера безнаказанности - к тому, что преступные элементы шире раскрывают свои руки. Российское правительство должно срочно пресечь эти действия, положить конец зверствам, направленным против граждан мусульманского происхождения, немедленно найти и наказать виновных в этих деяниях и не допустить углубления пропасти между народами. В противном случае эти действия могут привести к еще большим бедствиям и противостояниям».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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