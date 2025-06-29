Ильгар Велизаде: Инцидент в Екатеринбурге и антиазербайджанские высказывания лидеров мнения в России толкают отношения двух стран к кризисному состоянию

Инцидент в Екатеринбурге и антиазербайджанские высказывания лидеров мнения в России ухудшают и без того сложные отношения двух стран, переводя их в почти кризисное состояние.

Таким мнением поделился азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге.

В ходе операции в Екатеринбурге, проведенной российскими правоохранительными органами утром 27 июня более чем в десяти квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны многочисленные лица, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. Два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы – были убиты, еще несколько человек госпитализированы.

«То, что произошло в Екатеринбурге, не укладывается ни в какие рамки, поскольку действия правоохранительных органов нельзя квалифицировать как укладывающиеся в их компетенцию. Судя по всему, в частности судя по показаниям представителей семьи Сафаровых, в их отношении были применены противозаконные действия силового характера, которые позволяют говорить о том, что правоохранители превысили свои полномочия и действовали достаточно жестко, нарушая при этом законы своей страны и положения о деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Повторюсь, мы берем информацию со слов очевидцев, свидетелей, и в настоящее время складывается картина, что именно превышение полномочий со стороны официальных властей стали причиной очень негативных последствий, которые привели к гибели азербайджанцев в Екатеринбурге», - отметил И.Велизаде.

По его словам, в сложившейся ситуации следует также ориентироваться на объективное следствие, поэтому азербайджанская сторона в своем заявлении, то есть в заявлении МИД Азербайджана, указала на необходимость провести тщательное расследование, установить виновников гибели азербайджанцев в соответствии с российским законодательством и применить к ним соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ.

«Мы также видим, что на этом фоне развиваются нездоровые дискуссии в СМИ, который будируются некоторыми представителями российской политической общественности. Есть высказывание, в частности, заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Петра Толстого о том, что по отношению к азербайджанцам нужно применять более жесткие меры, что необходимо «ограничить вмешательство Азербайджана» – он квалифицировал заявление МИД Азербайджана как вмешательство во внутренние дела России, – что Россия, в данном случае российские правоохранители полностью имеют право поступать так, как они поступают, и Азербайджан не имеет права вмешиваться, тем более давать указания и пытаться диктовать свои условия. Такие трактовки, однако, не соответствуют действительности. Представители российской общественности утверждают, что все задержанные были гражданами России, тогда как доподлинно известно, что некоторые из них либо не являлись гражданами России вовсе, либо имели двойное гражданство, то есть имели гражданство и России, и Азербайджана. Таким образом, азербайджанская сторона вправе требовать справедливого разбирательства в отношении этого дела, поскольку речь идет, в том числе, о гражданах Азербайджанской Республики. Нельзя исключать, что поскольку речь идет о гражданах Азербайджанской Республики, официальный Баку также может обратиться к Москве с просьбой объяснить все обстоятельства дела и даже начать собственное расследование. Подчеркиваю, речь идет о гражданах Азербайджанской Республики, и азербайджанская сторона вправе делать такие обращения», - сказал собеседник агентства.

Отметив, что в некоторых российских YouTube-каналах со ссылкой на Петра Толстого приводятся также слова о том, что Азербайджан, дескать, «стал вести себя очень развязно, забыв, с кем имеет дело в лице России», политолог подчеркнул, что такие скрытые угрозы, кем бы они ни высказывались, недопустимы и не соответствуют духу и букве Декларации о союзническом взаимодействии между странами.

«Что касается фона двусторонних отношений, то, к большому сожалению, после крушения азербайджанского лайнера, выполнявшего рейс Баку – Грозный, диалог между двумя сторонами серьезно нарушился. Требования азербайджанской стороны к российской не до конца выполнены, Азербайджан все еще не получил итоги предварительного расследования, хотя вправе рассчитывать на это, и в свете вот этого серьезного осложнения двустороннего диалога произошел еще один инцидент, который в значительной степени ухудшает фон двусторонних отношений, переводя его почти в кризисное состояние. Накануне был отменен визит вице-премьера Российской Федерации, сопредседателя азербайджано-российской межправкомиссии Алексея Оверчука в Азербайджан, что является еще одним маркером ухудшения двусторонних отношений», - считает И.Велизаде.

По его мнению, на фоне происходящего в регионе и мире, роста критики в адрес РФ не только со стороны ее традиционных геополитических соперников, но даже со стороны некоторых государств, с которыми Москва имеет хорошие отношения, особенно стран постсоветского пространства, кризис в отношениях между Азербайджаном и Россией может быть показательным. Конечно, хотелось бы, чтобы ситуация развивалась совершенно в другой плоскости, поскольку интересы двух стран в целом ряде вопросов региональной и международной повестки совпадают, но тем не менее вот эти кризисные явления нарушают естественный ход двусторонних отношений, которые в последние годы имели поступательный характер, и, как мы видим, все это происходит не по вине Азербайджана. В данном конкретном случае, когда мы говорим о трагедии в Екатеринбурге, мы обращаем опять же внимание на то, что она произошла именно по причине превышения своих полномочий со стороны правоохранительных органов. Хотелось бы еще раз особо указать на недопустимость антиазербайджанских высказываний лиц, которые являются лидерами мнений и которые сегодня, используя эту трагическую ситуацию, пытаются сделать себе имидж и ухудшить и без того сложные азербайджано-российские отношения на современном этапе. В то же время хотелось бы обратить внимание официальных лиц Российской Федерации с тем, чтобы они призвали представителей своих средств массовой информации и политиков не делать провокационные заявления, проявлять такт и уважение к Азербайджану, поскольку подобные их действия приводят к углублению кризиса в двусторонних отношениях и делают их виновными в ухудшении ситуации. Азербайджанская сторона имеет все основания полагать, что российская сторона отреагирует на требования Азербайджана провести объективное расследование в отношении граждан Азербайджанской Республики, коими является значительная часть представителей семьи Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге и подвергшихся неправовым методам воздействия», - заключил эксперт.

Источник: АЗЕРТАДЖ