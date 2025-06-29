Автор: политолог Егяна Гаджиева

Внутри страны политика шовинизма, национальной расовой дискриминации и ксенофобии используется как метод культивирования национального духа патриотизма с стороны центральной власти.

Как идеология национального превосходства, обосновывающая право на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов, шовинизм служит созданию и распространению вражды и ненависти не только к чужакам и иностранцам, но и к нерусским народам, являющимся полноправными членами этого государства.

В стране, где среда радикализма охватывает социальную, политическую и культурную сферы, поддерживаемая властью, существуют крайне правые, националистические и религиозные группы, пропагандирующие элементы расизма, ксенофобии и неонацизма.

2000-е годы запомнились многочисленными громкими судебными процессами над национал-радикалами за расово мотивированные убийства, поддерживаемые пропагандистским террором на уровне государственных СМИ.

Хотела бы отметить факт, что в системе уголовного розыска МВД России действует специальное управление по борьбе с этническими преступлениями.

Данная структура была образована в 2010 году после убийства активиста неофашистской ориентации, болевшего за футбольную команду «Спартак».

После этого инцидента Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, сам лично присутствовал на похоронах болельщика футбольной команды «Спартак» вместе с представителями местной и центральной власти.

Сформированное подразделение МВД по борьбе с этническими преступлениями также было создано по его инициативе и патронажем.

При формировании широко использовались члены радикальных и неофашистских идеологических молодежных организаций.

По данным Московского бюро по правам человека, численность скинхедов в России составляет около 50 тысяч человек. В остальном мире, включая США и Европу, их число не превышает 70 тысяч.

Из этого сравнения становится понятна степень радикализма, поддерживаемого в обществе.

На сегодняшний день среди депутатов Государственной Думы более 30 человек были бывшими активистами, функционерами и организаторами радикальных и экстремистских уличных молодежных организаций в 2000-2010 годах.

Неудивительно, что время от времени ксенофобская риторика некоторых членов Государственной Думы РФ, чиновников и государственных СМИ, а также общая милитаристская настроенность общества пронизывают политическую повестку дня не только России, но и постсоветских стран.