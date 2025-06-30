В Баку автомобиль вспыхнул во дворе

В утренние часы жильцы одного из домов на Тбилисском проспекте в Баку стали свидетелями тревожного инцидента: около 07:40 во дворе вспыхнул припаркованный автомобиль марки Hyundai.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на baku ws, пожар первым заметил коммунальный работник, занимавшийся уборкой территории. Осознав угрозу распространения огня на соседние машины, он оперативно поднял тревогу. Благодаря его своевременным действиям удалось предотвратить возгорание других транспортных средств, находившихся в непосредственной близости.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Благодаря слаженной работе пожарных, огонь был быстро локализован и потушен. Несмотря на это, автомобиль Hyundai получил серьёзные повреждения.