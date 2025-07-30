СМИ: Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии - ОБНОВЛЕНО
Завтра в Баку состоится встреча министров Израиля и Сирии.
Об этом сообщили AFP дипломатические источники.
Сообщается, что на встрече израильскую сторону представит министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, а сирийскую — министр иностранных дел Асад аль-Шейбани.
На встрече будет обсуждена ситуация с безопасностью в Сирии.
19:30
Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии.
Об этом сообщили AFP дипломатические источники.
Отметим, что ряд СМИ и ранее сообщали о том, что в Баку пройдет встреча официальных лиц Сирии и Израиля.
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