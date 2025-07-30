Посольство Азербайджана в России дало разъяснение по поводу ситуации с дочерью звезды фильма «Fəryad»

Посольство Азербайджана в России выступило с заявлением в связи с появившейся в ряде СМИ информацией о неизвестной судьбе Джамалы Мирзоевой, дочери известного актера и режиссера Джейхуна Мирзоева.

Как сообщает Азертадж, с целью выяснения деталей по данному вопросу посольство оперативно связалось с председателем Союза кинематографистов Азербайджана, народным артистом Расимом Балаевым. В ходе телефонного разговора было отмечено, что в посольство не поступало никаких официальных обращений от компетентных органов Азербайджана по этому вопросу.

Вместе с тем, учитывая общественную значимость ситуации и обеспокоенность представителей азербайджанской интеллигенции, посольство рекомендовало Р.Балаеву направить официальные запросы в Министерство иностранных дел и другие компетентные органы Азербайджана с просьбой оказать содействие в прояснении судьбы Дж.Мирзоевой.

Также в посольстве подчеркнули, что с учетом возможного гражданства Дж.Мирзоевой в Российской Федерации, вопрос должен решаться с соблюдением положений двусторонних соглашений и конвенций между Азербайджаном и Россией.

Расим Балаев, в свою очередь, согласился с таким подходом, отметил, что не был в курсе публикаций, распространяемых от его имени, и выразил признательность посольству за внимание к вопросу и готовность содействовать его решению.

Отметим, что сегодня Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров заявил Qaynarinfo, что посольство Азербайджана в России не дало официального ответа на послание главы организации Расима Балаева, касающееся Джамали Мирзоевой - дочери покойного актера Джейхуна Мирзоева. В письме отмечалось, что Дж.Мирзоева живет на улицах в России и содержалась просьба о содействии в скорейшем установлении ее местонахождения.

Еще раньше было распространено видео, в котором утверждалось, что Джамаля Мирзоева - единственная дочь актера и режиссера Джейхуна Мирзоева, известного по фильмам «Ögey ana» и «Fəryad», оказалась в крайне тяжелой жизненной ситуации. По данным передачи «Bizimləsən», которую ведет Заур Бахшалиев, женщина в настоящее время живет на улице в Москве. Сообщалось, что она уехала из Азербайджана много лет назад.

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