Политический дрейф Армении: Между бегством от России и холодной отстраненностью Запада

В последние месяцы внешнеполитический курс Армении все яснее указывает на геополитический поворот: от Москвы - к Брюсселю и Вашингтону.

Однако за громкими заявлениями и резкими демаршами в адрес России скрывается не продуманная стратегия, а политическая растерянность. Армения, стремительно теряющая опору в традиционных союзах, отчаянно ищет поддержки на Западе - но встречает там не союзников, а временных партнёров, не готовых брать на себя ответственность за судьбу слабого и кризисного партнера.

В течение десятилетий Армения строила свою внешнюю и оборонную политику на тесных связях с Россией. ОДКБ, российская военная база в Гюмри, экономическая и энергетическая зависимость - все это делало Иреван зависимым, но при этом формально защищенным.

Однако после Второй Карабахской войны в 2020 году позиции Москвы в армянской политике начали стремительно слабеть. Поражение на фронте было воспринято армянским обществом болезненно, и правительство Пашиняна попыталось переложить ответственность за провал на Кремль, усилив антироссийскую риторику. В 2022–2025 годах Армения де-факто заморозила свое членство в ОДКБ, отказывалась от участия в совместных военных учениях, блокировала решения организации и в итоге окончательно дистанцировалась от Москвы.

На этом фоне власти Армении с энтузиазмом заговорили о евроинтеграции, сближении с НАТО и «общих ценностях» с Западом. Иреван ожидал, что этот разворот будет встречен восторженно, а Запад восполнит потерю России политическими и военными гарантиями. Однако реальность оказалась иной: ни Брюссель, ни Вашингтон не торопятся втягиваться в южно-кавказскую проблематику глубже, чем это допускают их собственные интересы.

Да, Армения стала получать больше сигналов поддержки, расширилось присутствие отдельных европейских миссий, усилилась гуманитарная повестка. Но все это не компенсирует отсутствие четких гарантий безопасности и стратегической вовлеченности.

И в этой неопределенности армянские власти все чаще оказываются втянутыми во внутренние политические споры, где привычные обвинения в адрес России сменяются боязнью утраты суверенитета уже в пользу США.

Показательно недавнее заявление депутата парламента от правящей партии «Гражданский договор» Арсена Торосяна, который на своей странице в Facebook отметил: «Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении, а нынешние власти Армении хотят разблокировать все коммуникации в рамках четырех принципов. […] Теперь вся российская агентура бросилась на борьбу против «американского коридора». Все это в очередной раз доказывает, кто на самом деле хочет предоставить экстерриториальный коридор и кому его хотят предоставить». Это заявление демонстрирует, насколько остро внутри самой Армении ощущается отсутствие стратегического видения: борьба идет не за национальные интересы, а за смену геополитических ориентиров - от одних покровителей к другим.

Тем временем Армения рискует оказаться в международной изоляции. Региональные государства, в частности, Турция и Азербайджан не видят в ней надежного и предсказуемого партнера. Грузия сохраняет осторожную нейтральность. Страны Глобального Юга взаимодействуют с Баку как с важным игроком, выстраивая прочные отношения на основе взаимной выгоды и уважения к суверенитету.

Попытки Армении использовать внешнеполитический вектор как инструмент внутренней легитимации наталкиваются на геополитическую реальность: никто из партнеров на Западе не готов открыто поддержать армянские территориальные претензии или «ревизию» итогов Второй Карабахской войны. Более того, любые попытки затянуть мирный процесс с Азербайджаном встречают все меньше понимания в международных структурах, где именно Баку воспринимается как сторона, демонстрирующая политическую волю к стабильности и интеграции.

Таким образом, Армения оказалась в положении страны без стратегического якоря. Россия - отвергнута, но по-прежнему влиятельна. Запад - привлекателен, но не готов к глубокой вовлеченности. Регион - настроен прагматично, но не готов терпеть деструктивную риторику и неопределенность.

На этом фоне Азербайджан выглядит уверенным, самостоятельным и стабильным государством, выстраивающим партнерства от Европы до Глобального Юга, опираясь на независимость курса, международное право и баланс интересов.

Для Армении же время выбора еще не истекло, но окно возможностей стремительно сужается. Чем дольше Иреван будет пребывать в иллюзиях и откладывать принятие реальности, тем сложнее будет выйти из состояния политического одиночества.