На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку–Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Зия Бунядова — от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;
5. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева — в направлении центра;
6. Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зия Бунядова;
7. Проспект 8 Ноября — от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Афиеддина Джалилова — в направлении улицы Юсифа Сеферова;
9. На улице Юсифа Сяфярова в направлении центра наблюдается высокая плотность движения.